Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta 159 köy yolu 4 gün süren çabayla ulaşıma açıldı
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 159 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yollarda çığ riskine karşı adım adım ilerleyebildi.
İlkbahar beklenirken martın sonuna doğru Muş’ta yeniden etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Köylere ulaşmakta zorluk yaşayan karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf etti.
Kar yağışıyla birlikte kapanan 159 köy yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler, 4 günlük çalışma sonucunda kapalı bir tek köy yolu bırakmadı.
Çığ riskine karşı güçlükle ilerlediler
Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı ve kardan tünellerin oluştuğu Üçevler köy yolunda, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerleyebildi.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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