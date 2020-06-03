Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen yıl Bafra Ovası'nda 2 bin 200 üreticinin tütün ekimi yaptığını, bu yıl ise bu sayının 2 bine kadar düştüğünü söyledi.

Geçen yıl 25 liradan açılan tütün fiyatının kalitesine göre 17-18 liraya kadar düştüğünü dile getiren Tosuner, "Üreticinin kar etmesi için bu yıl tütünün 35-40 lira olması gerekir. Tütün tüccarlarıyla da bu yıl sözleşme yapılmadı" dedi.

Ekilen alan azaldı

Tosuner, geçen yıl 54 bin dekar olan ekim alanının bu yıl 37 bin dekara düştüğünü, 4 bin 500 ton olan rekoltenin de bu yıl 4 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Tütün üreticisi Turgut Keleş ise geçen yıl 15 dekar alandan 2 tona yakın ürün aldığını, bu yıl hava şartları uygun olursa 2,5 tona yakın rekolte beklediğini söyledi.

Tütün fiyatının çok düşük olduğunu ifade eden Keleş, "Mazot ve gübre fiyatları çok yüksek. 130 hanelik köyümüzde 4 aile tütün üretimi yapıyor. Diğer tütün ekenlerin hepsi bıraktı. Tütün çok zahmetli bir iş. Bu şartlar altında geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.