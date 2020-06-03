Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan dün farklı ilçelerde dolu yağışının etkili olduğunu ifade etti.

5 mahalleyi vurdu

En çok dolunun etkili olduğu ilçenin Gürgentepe olduğunu aktaran Soydan, burada özellikle 5 mahallede dolunun fındık bahçelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

5 mahalledeki dolu hasarının ilk tespitlere göre yüzde 30-40 civarında olduğunu bildiren Soydan, farklı mahallerden de ihbar geldiğini ve ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Soydan, bahçesi zarar gören üreticinin TARSİM'e başvurmaları halinde dolu zararını karşılayabileceğini sözlerine ekledi.