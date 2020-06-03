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Ordu’da dolu fındık bahçelerini vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kentte dün etkili dolu yağışının Gürgentepe ilçesindeki bazı mahallelerde fındık bahçelerinde hasara yol açtığını söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan dün farklı ilçelerde dolu yağışının etkili olduğunu ifade etti.
5 mahalleyi vurdu
En çok dolunun etkili olduğu ilçenin Gürgentepe olduğunu aktaran Soydan, burada özellikle 5 mahallede dolunun fındık bahçelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.
5 mahalledeki dolu hasarının ilk tespitlere göre yüzde 30-40 civarında olduğunu bildiren Soydan, farklı mahallerden de ihbar geldiğini ve ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getirdi.
Soydan, bahçesi zarar gören üreticinin TARSİM'e başvurmaları halinde dolu zararını karşılayabileceğini sözlerine ekledi.
Etiketler: fındık bahçesi dolu yağışıSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:26
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