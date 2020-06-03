Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın kazadan kıl payı kurtuldu.
Kent merkezindeki bir caddede yaşlı bir kadın yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Orta refüjde ilerleyen kadın, hemen yakınından geçen bir aracın çarpmasından son anda kurtuldu.
Araç kavşakta bir otomobil ile çarpıştı.
Kaza anı ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: trafik Kazası KırıkkaleSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:06
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