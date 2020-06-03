Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi? İşte tüm sorular kabine toplantısında görüşüldü. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanlıkların çalışmalarına göre karar verildi.

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenleme

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme getirildi. Buna göre 20 yaş altını kapsayan kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi.

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

