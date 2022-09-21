Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen ve lastik botları patlatılan 51 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası’na getirildi.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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