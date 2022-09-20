Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Bakan Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı.
Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Adana Akaryakıt Süleyman Soylu
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