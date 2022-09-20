Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Menderes ilçesi açıklarında ise geri itilen lastik bot içindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmeni de yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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