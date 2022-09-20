Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de kule vinci devrildi: 2 ölü, 1 kişi yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kullanılan kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.
Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler: İş Kazaları İstanbul
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