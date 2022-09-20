Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.
Havanın kararmasıyla yangına müdahale çalışmalarına gece görüş özelliği bulunan helikopterlerle devam edildi.
Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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