Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
[Fotograf: DHA]
Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.
Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.
Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.
Etiketler: İstanbul
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