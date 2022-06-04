Aydın'da birkaç gün kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kentte ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Kentte etkili olan fırtına sonrasında yaşanan olumsuzluklar ile ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği fırtına bilançosunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, Nazilli ve Efeler ilçelerinde meydana gelen fırtına ve yağış sebebiyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi olaylarının ihbar edildiği aktarıldı.

Nazilli’den 52, Efeler’den 4 ihbar yapıldı

Nazilli ilçesinde çatı uçması ve ağaç devrilmeleri olmak üzere 52 ihbar, Efeler ilçesinde ise 4 çatı uçması ve 8 ağaç devrilmesi olaylarının ihbarı yapıldı.

Ayrıca Umurlu Yukarıkayacık Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu yangın ihbarı alındı, itfaiye ekipleri ve orman ekipleri olay yerine vardıklarında arazi yangını olduğu ve yağan yağmur sonucunda sönmüş olduğunu tespit etti.

Açıklamada, “Can kaybı veya yaralanma olayı olmadığı teyit edildi. İlgili tüm kurumlarımız koordineli olarak teyakkuz haline getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.