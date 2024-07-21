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Türkiye
AA 21.07.2024 18:58

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 70 dönümlük alan zarar gördü

Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 70 dönümlük alan zarar gördü

Aytepe Mesire Alanı mevkiindeki zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplere jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da destek verdi.

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 70 dönümlük alan zarar gördü

Rüzgarın da etkisiyle İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ndeki araziye sıçrayan yangına havadan 3 helikopter de müdahale etti.

Yangında sosyal tesislerdeki 19 er dumandan etkilendi. Kentteki çeşitli hastanelre götürülen erlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında 70 dönümlük alan zarar gördü.

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