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Türkiye
İHA 15.08.2024 11:05

Aydın'da ters yönde giden sürücü tehlikeli anlar yaşattı

Aydın'da akşam saatlerinde ters şeritten giden hafif ticari araç sürücüsü, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli istikametine doğru bir aracın ters şeritten gittiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Dallıca Mahallesi girişindeki kontrol noktasında ekipler aracı durdurmak istedi ancak araç sürücüsü ‘dur' ihtarına karşılık vermeyerek kaçtı.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kara yolundaki diğer araçlar, gece karanlığında kendi şeritlerinde seyreden araçla karşı karşıya geldi. Neyse ki herhangi bir kaza meydana gelmedi.

Görüntü kayıtları da polislere teslim edildi.

Aydın'da ters yönde giden sürücü tehlikeli anlar yaşattı

Uzun uğraşlara rağmen bulunamayan sürücünün plakasına, "dur ihtarına uymamak", "trafikte ters şeritte seyretmek" gibi maddelerden yüklü miktarda ceza yazıldığı öğrenildi.

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Aydın Cep Telefonu Polis Trafik
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