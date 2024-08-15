İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşen "iş yeri kurşunlanması", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, bin 211 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.