Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.08.2024 10:31

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşen "iş yeri kurşunlanması", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, bin 211 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Bakan Bayraktar: Yıllık kullanılan doğal gazın yüzde 20'sini depolayacağız
13:44
Türkiye'de maymun çiçeği vakasına rastlanmadı
13:43
Eğitim için 5 yılda 2,4 milyon kişi il değiştirdi
13:40
Hamsi avında kota gemi özelliklerine göre belirlenecek
13:36
THY'nin Tokyo seferi iptal edildi
13:35
Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail'in saldırıları TRT'yi yıldırmadı
Soykırımcı İsrail'in saldırıları TRT'yi yıldırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ