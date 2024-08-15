Gelibolu'da orman yangını: 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafartalar Köyü yakınlarında yangın çıktı.

Ormanlık alandaki yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için belediyelerden de takviye istendi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri de dumandan etkilendi

Olay yerine pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.