Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sağanak etkili: Evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.
Aydın'ın Köşk'ün Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.
Kızılcaköy Mahallesi'nde de sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mahallede su basan 4 evde de hasar oluştu.
Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.
Mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
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