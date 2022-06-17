Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 00:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paraşütçüler havada çarpıştı
Kayseri'de Ali Dağı'ndan atlayış yapan 2 paraşütçü havada çarpıştı. Yaralanan paraşütçüler hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Muhammet Duyar ve Bayram Yıldız, inişe geçtikleri sırada havada çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden paraşütçüler, bir evin çatısına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla çatıdan indirilen paraşütçüler, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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