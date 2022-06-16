Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şirketlerinin sitelerini kopyalayan 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İzmir'de düzenlenen operasyonda, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırlayan ve kiralama ücretini aldıkları halde araçları göndermeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ülke genelinde 240 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheli şahısların ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri ancak ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
Etiketler: İnternet Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
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