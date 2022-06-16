İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da Atatürk Sanat Galerisi bahçesindeki Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen konser etkinliğine katılanların dağıldığı sırada, üzerinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı basılı tişört bulunan bir kişi terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Şüpheli, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu sırada, gözaltı işlemini engellemeye çalışan bir kişi hakkında da "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Terör örgütü propagandası yapan şüphelinin daha önceden "hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından kaydı bulunduğu bildirildi.