Aydın'da Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.30 sıralarında yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz ile ekipler, yangın bölgesine sevk edildi.

Helikopterlerle havadan, arazözlerle karadan söndürme çalışması yapılıyor.