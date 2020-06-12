Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Alt geçitler suyla dolunca araçlar mahsur kaldı. Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte dün akşam etkili olan sağanağın ardından su basan yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları sürüyor.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Su basan ev ve otoparklarda tahliye ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Sağanak, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili oldu. Otoparklarda mahsur kalan araçlara su çekilince ulaşılabildi.

Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştü, evlere giren suyun yüksekliği duvarlara yansıdı. Evlerin içi çamurla doldu.

Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Evler, sokaklar, yollar kullanılamaz hale geldi. Belediyenin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Sabahnur Sayılgan aktardı. pic.twitter.com/pYfT2Lh6RZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 12, 2020

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kent genelinde 800 yardım başvurusu yapıldığı bildirildi.

Ankara'da sel can kaybına da neden oldu.

Yenimahalle'de, şiddetli sağanak sonucu dükkanını basan suları tahliye etmeye çalışan bir kişi, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: İhsan Kırbeşoğlu