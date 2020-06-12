Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Mesure Toker, bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başvurdu.

Hastanede algoloji bölümüne yatışı yapılan Toker’in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı.

Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor O.N.A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi.

Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, O.N.A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor O.N.A, ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı.

Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine daha sinirlenen doktor, hakaretlerde bulundu.

Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Prof. Dr. O.N.A'nın bir hasta ve yakınına küfür ettiği ve bağırdığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası, ADÜ Rektörlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyunu olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.