Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da kavga edip polise karşı gelen 6 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da kavga eden ve polise direnç gösteren 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası da kesildi.
Ovaeymir Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, ayırdığı kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazmak istedi. Bu esnada kavgaya karışan bazı kişiler, polise mukavemet edince kısa süreli arbede yaşandı.
Ekipler, gözaltına aldığı 6 kişiye tedbir kararlarına uymadıklarından dolayı idari para cezası kesti.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması polis para cezası gözaltı aydınSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 04:26
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