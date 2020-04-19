Haber Giriş: Kaynak: AA
Park halindeki üç otomobil kundaklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halindeki üç otomobil kundaklandı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, Havuzlubahçe Mahallesi 15014. Sokak'ta bir apartmanın otoparkında park halindeki üç aracı ateşe vererek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobillerin benzin dökülerek yakıldığı belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: otomobil kundaklama AdanaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 04:00
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