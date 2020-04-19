Haber Giriş: Kaynak: İHA
Evden çıkamayan vatandaşlara davullu konser
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde kalanlar için davullu konser düzenlendi.
Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini sürdürüyor.
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Diyarbakır'da üzerlerinde koruyucu kıyafet bulunan davulcular, balkonlarında kendilerini seyreden vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kalan vatandaşlar ise müzik eşliğinde davul çalınmasına karşılık olarak alkışlarla teşekkür etti.
[Fotoğraf: İHA]
Kentin dört bir tarafından verilen konser daha sonra sona erdi.
Etiketler: Diyarbakır koronavirüs koronavirüs tedbirleri davul konserSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 03:23
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