Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini sürdürüyor.

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Diyarbakır'da üzerlerinde koruyucu kıyafet bulunan davulcular, balkonlarında kendilerini seyreden vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kalan vatandaşlar ise müzik eşliğinde davul çalınmasına karşılık olarak alkışlarla teşekkür etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kentin dört bir tarafından verilen konser daha sonra sona erdi.