Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aksaray'da motosiklet, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün kaza esnasında kask takmadığı belirtildi.
Ihlara yolu Doğantarla köyü girişinde, Ömer Gün yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre Şener Aydın Aday'ın kullandığı 68 DŞ 406 traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletteki kasksız sürücü Gün, yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ömer Gün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Traktör sürücüsü Şener Aydın Aday ise gözaltına alındı.
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