İddiaya göre, Egekent Mahallesi 8831 sokakta bulunan bir sitedeki apartman dairesinde, müzisyenlik yapan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hakan Tutucu, evde bulunan 2 şişe kolonyayı içti.

Bir süre sonra Tutucu'nun fenalaştığını gören annesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tutucu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tutucu'nun cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.