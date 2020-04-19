Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kopan elektrik telleri ormanlık alanda yangın çıkardı
[Fotoğraf. İHA]
İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda yüksek gerilim hatlarının koparak ağaçların üzerine düşmesi sonucu meydana gelen yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi yakınlarında yüksek gerilim hattındaki tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olay yerine çağrılan teknik ekipler tarafından elektrikler kesilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Elektrik tellerinin nasıl koptuğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.
Etiketler: izmir yangın ormanlık alan yüksek gerilim hatlarıSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 04:14
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