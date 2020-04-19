Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi yakınlarında yüksek gerilim hattındaki tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerine çağrılan teknik ekipler tarafından elektrikler kesilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elektrik tellerinin nasıl koptuğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.