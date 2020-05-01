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Aydın'da jeotermal kuyuda patlama
Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.
Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.
İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor. Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.
Etiketler: jeotermalSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 15:35
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