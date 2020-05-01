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Başıboş inekler kaçtı, zabıta kovaladı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde trafiği tehlikeye sokan başıboş ineklerin toplanması için oluşturulan ekip cadde ve sokaklarda inekleri kovaladı. Yakalanan inekler hayvan pazarına götürülürken sahiplerinde cezai işlem uygulandı.
Cizre Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı.
Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi.
Uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan bazı inekler, uyuşturuldu.
Zabıta ekipleri, ilçe genelinde topladığı 50 ineği, kamyonetle Cizre Belediyesi'ne ait hayvan pazarına götürdü.
İnek sahiplerine Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.Hayvanların cadde ve sokaklara başıboş bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: şırnak Cizre başıboş inekSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 14:35
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