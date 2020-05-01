Cizre Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı.

Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi.

Uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan bazı inekler, uyuşturuldu.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde topladığı 50 ineği, kamyonetle Cizre Belediyesi'ne ait hayvan pazarına götürdü.

İnek sahiplerine Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.Hayvanların cadde ve sokaklara başıboş bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.