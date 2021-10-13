Aydın kent merkezinde ve bazı ilçelerde dün öğleden sonra sağanak ile fırtına etkili oldu.

Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ağaçlar kökünde sökülüp devrildi.

36 yıllık Garaj Camii'nin iki minaresinin külahları da yerinden sökülüp düştü. Yoldan geçen 2 kadın külahlardan birinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonuna yansıdı.

Bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 6, bir ağacın devrilmesiyle de 1 kişi yaralandı.

"Hasar tespit çalışmaları başlatıldı"

Aydın Valiliğinden, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Nazilli'de bir AVM içinde çatı çökmesi ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne ait 4 ambulans 1 UMKE ekibi olay yerine ulaştı. Hafif yaralanan 6 vatandaşa ilk müdahaleler yapılarak hastaneye nakilleri sağlandı. Ayrıca Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu 1 şoför hafif şekilde yaralandı. Karaçay Mahallesi Garaj Camii minarelerinin yıkılması sonucu bir araç zarar gördü.

Fırtına nedeniyle 15 iş yeri ve evde çatı uçması sonucu hasar oluştu. Çatı uçması sonucu 17 araç hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Didim ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 adet su baskını ihbarı geldi. Ayrıca 3 adet trafo yangını ihbarı alındı. İtfaiye ve AYDEM tarafından ihbar yapılan noktalara ekipler yönlendirildi. Herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı."