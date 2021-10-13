Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesinde, Songül Kılıç, 2 yıl önce eşinden boşanarak 9 yaşındaki oğlunu da yanına alıp annesi Ayşe Kılıç’ın yanına yerleşti.

Songül Kılıç, bir restoranda bulaşıkçı olarak işe başladı. Oğlu Berat Coşan Göl, olay günü oturdukları apartmanda üst kat komşuları olan 19 yaşındaki Anıl Songürer’le birlikte sulama kanalı kenarına gitti. Göl, sulama kanalında kayboldu.

Yardım çalışmalarına katil zanlısı da katıldı

Korkan Anıl Songürer, durumu polise bildirdi. Songürer olay yerine gelen polise Göl’ün sulama kanalına girip daha sonrada kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan su altı ekipleri kanalda arama başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarına Anıl Songürer de katıldı, olay yerine gelen polislere, "Anıl abi beni kurtar diye bağırdı ben de yardım çağırmaya koştum” diye bilgi verdi. Songürer bir süre sonra evine döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Saat 22:00 sıralarında su altı polisi Berat Coşan Göl’ün cansız bedenini sulama kanalında bularak çıkardı.

Berat Coşan Göl’ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aileye taziyeye gitti

Görgü tanığı olarak ifadesine başvurulan Anıl Songürer, küçük çocuğun suya girdiğini ölümünden haberinin olmadığını belirttikten sonra serbest kaldı. Daha sonra Anıl Songürer, ailesiyle birlikte Songül Kılıç’a taziye ziyaretinde bulunarak anneye başsağlığı diledi.

[Fotoğraf: İHA]

Annenin şikayeti üzerine ölümü yeniden soruşturuldu

Ancak anne Kılıç, oğlunun kendisinden habersiz sulama kanalına gitmeyeceğini kanala girmeyeceğini düşünerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis geriye dönük güvenlik kamerası incelemeye başladı. Bu arada polis Göl’ün Songürer ile birlikte kanala doğru gittiğini tespit etti. Polis Songürer’i gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Songürer önce inkar etse de daha sonra vicdan azabı çekmesi üzerine polise olayı itiraf etti.

"Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur"

Olaydan yaklaşık 4 ay önce ailesiyle birlikte 1’inci katta oturan Berat Coşan Göl’ün apartmanına taşındıklarını söyleyen Anıl Songürer, “Annesi ve annesiyle birlikte oturan Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur. Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfür ederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine ‘Sende gelecek misin?’ diye sordum. Oda bana ‘Kanala da gireceğiz o zaman’ dedi. Daha sonra Berat’la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Ben suya girmediğim için bana laf attı bende sinirlendim, betonu bırakmasını sağladım"

Anıl Songürer, şöyle devam etti:

“Ben suya girmediğim için bana laf attı bende sinirlendim. Berat’ın elleriyle betona tuttuğu yere gidip çömeldim. Her iki elimle Berat’ın ellerine dokunarak betonu bırakmasını sağladım. Berat, bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken ‘Anıl ağabey beni kurtar’ diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak suya gömüldü. Kortum ve yardım çağırdım. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldım. İlk ifademde gerçekte hiç olmayan ‘Kaan’ adında birisini uydurdum. Berat’ın yüzme bilmediğini biliyordum. Ben yüzme biliyorum ama kanalda hiç yüzmedim. Berat’ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. O günde bana hakaret edince eline dokunup betonu bırakmasını sağladım. Berat’ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp nane topladıktan sonra eve dönecektik” diye suçunu itiraf etti. Anıl Songürer, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

[Fotoğraf: İHA]