Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sivil giyimli, ellerinde polis arması ve üzerinde silah olan şahısların, market ve bakkallarda kaçak sigara uygulaması yaptıklarını ve sigaraları alarak iş yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

Yapılan çalışma sonucunda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Siirt'in Kurtalan ilçesinde yakalandı.

Sahte polislerin aracında yapılan aramalarda, 1 adet oyuncak silah, 2 adet polis yaka arması ve 320 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.