Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 06:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da bulaşık makinesinden yangın çıktı, evden dumanlar yükseldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Ege Mahallesi Karanfil Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıktı.
İ.A.'nın yaşadığı dairenin mutfak kısmında bulunan bulaşık makinesinden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede mutfağı saran alevlere ilk müdahaleyi ev sahibi yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Diğer apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
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