Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar hızla devam ediyor.

16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye’nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı’na ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi’ne ve aynı şekilde Akdeniz’e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Proje 2 yıl içerisinde tamamlanacak

Ege Bölgesi’nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

İzmir’den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya’ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz’in turizmini güçlendirmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla 7 saat olan İzmir-Antalya arası 3 saate inecek.