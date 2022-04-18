İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şebeke ile ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar neticesinde, söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı. Kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi.

4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ekipler, Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli’de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 380 akıllı telefon ile 3 bin telefon bataryası ele geçirildi.

Kaçak akıllı telefonların, internet üzerinden orijinalmiş gibi satıldığı, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki telefonlara ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.