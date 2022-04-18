Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda refüje çarptı. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.P. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobili takibe alan ekipler, aracı yaklaşık 10 kilometre takip etti.
Otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikameti Çilimli Sapağı mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorguları devam ediyor.
Etiketler: Düzce
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