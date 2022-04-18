Kofçaz ilçesinde devriye görevini yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Ekipler Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Kırklareli’de Bulgaristan tarafından Türkiye’ye itilen 84 düzensiz göçmeni donmak üzereyken Jandarma kurtardı. Aynı bölgedeki bir başka operasyonda ise 103 kişilik göçmen grubu yurt dışına çıkarken yakalandı. Detayları @trthaber muhabiri Yavuz Demir aktardı. pic.twitter.com/jmg1OaVAUy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2022

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103 düzensiz göçmen daha yakalandı

Kofçaz'da, Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 103 kişinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yakalanan tüm yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.