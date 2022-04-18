Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta kar sularına dayanamayan caminin minaresi yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta kar sularının eriyerek hızlı bir şekilde doldurduğu Kars Baraj Gölü havzasında bulunan Boğazköy Camiinin minaresi suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı.
Kars'ta havaların ısınmasıyla karlar da hızla erimeye başladı. Bu durum su baskınlarına da neden oldu.
Boğazköy Camiinin minaresi ise yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar sularının birden baraj gölünü doldurmasıyla basınç ve baskıya daha fazla dayanamadı.
[Fotoğraf: İHA]
Caminin minaresi yıkılarak baraj suları içerisinde kayboldu. Baraj gölünün etrafında sadece ağaçlar kaldı.
Her yıl baraj kapakları kapatılınca su debisinin yükselmesiyle birlikte minaresine kadar suya gömülen cami, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekiyordu.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
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