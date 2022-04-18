Kars'ta havaların ısınmasıyla karlar da hızla erimeye başladı. Bu durum su baskınlarına da neden oldu.

Boğazköy Camiinin minaresi ise yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar sularının birden baraj gölünü doldurmasıyla basınç ve baskıya daha fazla dayanamadı.

[Fotoğraf: İHA]

Caminin minaresi yıkılarak baraj suları içerisinde kayboldu. Baraj gölünün etrafında sadece ağaçlar kaldı.

Her yıl baraj kapakları kapatılınca su debisinin yükselmesiyle birlikte minaresine kadar suya gömülen cami, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekiyordu.