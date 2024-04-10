Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-İHA-DHA 10.04.2024 09:07

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camiye akın etti. Başkent’in simge mekanlarından biri olan Kocatepe Cami’nde de yüzlerce vatandaş bayram namazında bir araya geldi.

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Kurban Bayramı'nı burada karşıladı. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı.

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

Kadınlar da camilerde kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namazın ardından İslam alemi için dualar edildi. Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, `Elveda` yazısı yansıtıldı. Öte yandan, bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.

Ankara

Başkent’in simge mekanlarından biri olan Kocatepe Cami’nde Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte kılınan bayram namazı, Ankara’nın dört bir yanından gelen yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

Bayram namazını eda etmek için camiye gelen vatandaşlar tebessüm ettiren dilek ile karşılaştı. Bayram Namazı için Kocatepe Camii'ne gelen bir vatandaşın `Dua edin onunla evleneyim` yazılı çikolata kutusu görenleri gülümsetti.

Ankara'da gerçekleşen bayram namazının coşkusu ve birlik atmosferi, Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerini yansıtan görüntü oluşturdu. Vatandaşlar bayram namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı

ETİKETLER
Ankara İstanbul Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Bayramda hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:43
Bayram tatilinde sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı
09:28
Bakan Koca'dan Hatay'da mezarlık ziyareti
09:06
Cevdet Yılmaz: Ramazanı da bayramı da hüzünlü, buruk yaşadık
09:04
Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara trafik yasağı
08:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı
08:06
Bakan Güler, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı
FOTO FOKUS
Karabük'te ihbara giden polislere sürpriz kutlama
Karabük'te ihbara giden polislere sürpriz kutlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ