Bayramda hava nasıl olacak?

Türkiye'nin genelinde hava sıcaklığı bölgelere göre değişim gösterecek..

Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Ramazan Bayramı boyunca sıcaklığın yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde olacağını söyledi.

"Bayram boyunca ülkemizin batı kesimlerinde güzel bir hava var. Batı kesimlerde yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Ege, Marmara, İç Anadolu'da mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerinde seyredecek."

Meteoroloji, bazı iller için ise yağış uyarısı yaptı..

Güney ve Doğu'da aralıklarla yağış bekleniyor

Bayramın ilk gününde yurdun güneydoğusu ile Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak.

Acar yağış beklenen illerle ilgili şunları aktardı:

"Doğu kesimlerde bayram boyunca yerel sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve çevre illerine bizim uyarımız var yağışların öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli olma ihtimali var."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Yine 3 büyükşehirde yağış görülmeyecek...

Bayramın ilk günü İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklığın 21, İzmir'de ise 24 derece civarında olması bekleniyor.