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Türkiye
DHA 10.04.2024 06:15

Osmaniye'de yağış kazaya neden oldu: 5 yaralı

Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yağış kazaya neden oldu: 5 yaralı

Merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Nohuttepe köyü kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgele itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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