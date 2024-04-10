Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 5 katlı binada çıktı.

Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın tüm çatısını sardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdan yükselen alevlere müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.