Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.04.2024 04:57

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 03.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 5 katlı binada çıktı.

Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın tüm çatısını sardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdan yükselen alevlere müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Yurdun güneydoğusu bayramı yağışla karşılayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:19
Osmaniye'de yağış kazaya neden oldu: 5 yaralı
06:11
Üsküdar'da kafede çıkan yangın söndürüldü
05:58
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
03:55
Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı
03:40
Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı kara işgaline" destek vermiyor
03:46
Yurdun güneydoğusu bayramı yağışla karşılayacak
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
FOTO FOKUS
ABD polisi 96 kurşun sıkarak siyahi bir kişiyi öldürdü
ABD polisi 96 kurşun sıkarak siyahi bir kişiyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ