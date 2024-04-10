Yurdun güneydoğusu bayramı yağışla karşılayacak

Türkiye'nin genelinde hava sıcaklığı bölgelere göre değişim gösterecek. Ramazan Bayramı boyunca sıcaklık, yurdun batı ve Güney kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde olacak.

Bayram boyunca yurdun batı kesimlerinde güzel bir havanın hakim olacağını belirten Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin epey üzerinde. Sıcaklıklar tatil bölgeleri dahil Ege, Marmara, İç Anadolu’da mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerinde seyredecek" bilgisini verdi.

Meteoroloji'den 2 il için "sarı" uyarı

Meteoroloji, bazı iller için ise yağış uyarısı yaptı. Bayramın ilk gününde yurdun güneydoğusu ile Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak.

Acar: Doğu kesimlerde yerel sağanak yağış, gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz bayram boyunca. Ancak sıcaklıklar yine mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Şırnak ve Hakkari illerinde bizim uyarımız var öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli olma ihtimali var yağışların.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Yine 3 büyükşehirde yağış görülmeyecek.

Bayramın ilk günü İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklığın 21, İzmir'de ise 24 derece civarında olması bekleniyor,.

