Ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi:

"D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı va İstanbul'dan geliş Hilal Petrol Tesisleri; D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu; Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla Tesisleri ve İstanbul'dan geliş Doğalhane Tesisleri; Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri."

Bolu

Bolu Valiliği de kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yolları Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatilden 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar D-100 kara yolunun Karabük-Bolu il sınırından Düzce il sınırı, Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırı, D-750 kara yolunun Ankara il sınırından Gerede ilçesine kadarki güzergahta İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim ara tatili ile bayram tatili dönüşü oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tır, kamyon çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunun ilimiz sınırları içerisinde kalan kısımlarında (arada kalan girişler dahil) 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine seyir yapmalarına izin verilmemesine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada da Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlaması ile vatandaşların 13-14 Nisan'da dönüş yapacağı göz önüne alındığında bazı tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara kara yolu) 0-7 (Kuzey Marmara) yollarının ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi saat 05.00 kadar İstanbul ve Ankara istikametine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmalarının yasaklanmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Düzce

Düzce Valiliği de aynı gerekçelerle il sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışının sınırlandırılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, uygulama saat ve tarihlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bahse konu türdeki araçların, D-100 kara yolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce il sınırı ile Düzce-Sakarya il sınırı arası) Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce il sınırı ile Düzce-Sakarya il sınırı arası) 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince izin verilmeyecektir."