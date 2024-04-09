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Türkiye
AA 09.04.2024 23:45

Şehit Aslan'ın Niğde'deki ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehadet haberi, Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı.

Şehit Aslan'ın Niğde'deki ailesine acı haber verildi

Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak şehit olmuştu.

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Niğde Şehit
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