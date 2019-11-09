Bakan Çavuşoğlu: Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Genel Kurul taleplerini reddettik, dava açma hakları var

Devlet Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur