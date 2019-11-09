Türkiye
Ayağını tarım makinesine kaptıran kadın yaralandı09 Kasım 2019 Cumartesi 19:32 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 19:34
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayağını tohum serpme makinesine kaptıran kadın yaralandı.
Kırsal Devalan Mahallesi'ndeki tarlada çalışan 36 yaşındaki Fatma Y. tohum serpme makinesinin pervanesine ayağını kaptırdı.
Yaralanan Fatma Y, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Samsun tarım makinesi vezirköprü