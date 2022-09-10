Avcılar'daki metrobüs durağında dün iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada 99 kişi yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüler araç içi kamerasına yansıdı.

Araç seyir halindeyken şoför fenalaşmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

88 yaralı taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."