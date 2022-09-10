Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
[Fotograf: DHA]
Antalya'da annesinin uyuduğu esnada çakmakla oynayan 7 yaşındaki çocuk yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2'nci katında oturan Özbek asıllı Türk vatandaşı Deniz Kaya'nın evinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan araştırmada yangını ailenin 3 çocuğundan Yusuf’un çakmakla oynarken eşyaları tutuşturması sonucu çıkardığı ortaya çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Annesini oda yanıyor diye uyandırmış
Evde uyuduğu esnada küçük oğlu Yusuf'un gelip odanın yandığını söylediğini belirten Deniz Kaya, "Hemen koşup, söndürmeye çalıştım. Ancak, başaramadım" dedi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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